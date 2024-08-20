Сбер с 21 августа возобновит выдачу IT-ипотеки
Сбербанк возобновит выдачу кредитов по программе «Ипотека для IT» с 21 августа. Об сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что согласно новым условиям программы минимальная ставка на сервисе «Домклик» составит 6% годовых, а размер первоначального взноса должен быть не менее 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита - девять млн рублей.
«Банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года«, - указал первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.
Ранее правительство РФ продлило действие IT-ипотеки до 2030 года, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru