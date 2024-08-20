Сбер с 21 августа возобновит выдачу IT-ипотеки

В сообщении говорится, что согласно новым условиям программы минимальная ставка на сервисе «Домклик» составит 6% годовых, а размер первоначального взноса должен быть не менее 20,1% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита - девять млн рублей.

«Банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года«, - указал первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Ранее правительство РФ продлило действие IT-ипотеки до 2030 года, сообщает RT.

