Выдача ипотеки в России за семь месяцев снизилась на 13%

В России снизилось число выданных ипотечных кредитов. Об этом говорится в докладе вице-премьера Марата Хуснуллина на совещании у президента Владимира Путина.

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В частности, за январь-июль 2024 года было заключено 864 тысячи ипотечных договоров, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечается, что снизился и объём выдачи. По итогам первых семи месяцев текущего года он составил 3,2 трлн рублей - на 13% меньше показателей января-июля 2023 года.

Ранее Минцифры РФ опровергло информацию о невозможности увольнения IT-специалистов из компаний, если они досрочного не погасят IT-ипотеку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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