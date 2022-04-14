Саудовский принц отказался продать Маску свою долю в Twitter

Один из крупнейших долгосрочных акционеров Twitter саудовский принц аль-Валид ибн Талал отказался продавать свою долю в компании основателю и главе Tesla Inc Илону Маску.

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В своем аккаунте в Twitter принц назвал цену, предложенную Маском, не близкой к реальности при учете перспектив роста компании.

Маск предложил $54,2 за акцию. Таким образом, он оценивает компанию в $43,39 млрд, отмечает «Интерфакс».

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