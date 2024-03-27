Санкт-Петербург вышел в лидеры по продолжительности жизни россиян

Об этом заявила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в ходе заседания городского законодательного собрания. По её словам, ожидаемая продолжительность жизни в Северной столице превысила 76 лет, при том, что в целом по России – 75,28 года.

Омбудсмен уточнила, что этот показатель среди женского населения Санкт-Петербурга составляет 79 лет, в то время, как мужчины в среднем живут 71 год.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне будут жить в среднем до 78 лет к 2030 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

