Санкт-Петербург вышел в лидеры по продолжительности жизни россиян
Санкт-Петербург стал лидером среди крупнейших городов России по продолжительности жизни горожан, сообщает «ФедералПресс».
Об этом заявила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в ходе заседания городского законодательного собрания. По её словам, ожидаемая продолжительность жизни в Северной столице превысила 76 лет, при том, что в целом по России – 75,28 года.
Омбудсмен уточнила, что этот показатель среди женского населения Санкт-Петербурга составляет 79 лет, в то время, как мужчины в среднем живут 71 год.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне будут жить в среднем до 78 лет к 2030 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швыдкой: Перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года
- Пригожин поддержал восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта
- Член паралимпийской сборной России погибла в «Крокус Сити Холле»
- Актриса Будина негативно отозвалась о сериале «Слово пацана»
- Продюсер Бабичев заявил, что Пугачева не сможет заработать $10 млн за новую песню
- «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию еще двух названий автомобилей
- Спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза
- Санкт-Петербург вышел в лидеры по продолжительности жизни россиян
- Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области
- Лоза назвал перебором возможное признание Пугачевой иноагентом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru