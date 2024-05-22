Самым молодым гроссмейстером в истории России стал 13-летний Иван Землянский

Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в истории России, сообщает РБК со ссылкой на Федерацию шахмат России (ФШР).

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Сейчас школьнику 13 лет и восемь месяцев. Он набрал пять очков в восьми турах.

Самым молодым гроссмейстером в истории всего мира в 2021 году стал Абхиманью Мишра из США. Ему было 12 лет и четыре месяца в момент получения звания гроссмейстера.

Ранее первый пациент с имплантом в мозге от нейротехнологической компании Neuralink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, показал, как играет в шахматы, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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