Вассерман назвал реальное место России в рейтинге «пьющих» стран

Анатолий Вассерман: «Извините, не верю. До недавнего времени у нас все спиртосодержащие жидкости бытового назначения считались в одной графе с алкоголем для питьевого назначения. Сейчас в статистике понемногу наводят порядок и когда разберутся со всеми подобными «фокусами», я думаю, мы спустимся на 12-15 место», - отметил Анатолий Вассерман в эфире НСН.

