Вассерман назвал реальное место России в рейтинге «пьющих» стран
Публицист Анатолий Вассерман специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В благовещенском колледже 19-летний студент устроил стрельбу
В благовещенском колледже 19-летний студент устроил стрельбу. В результате погибли два человека, включая самого стрелка, трое получили ранения.
Анатолий Вассерман: «К сожалению, полностью побороть нервные срывы в обозримом будущем вряд ли удастся. Вопрос только в том, можем ли мы ради предотвращения последствий этих взрывов допустить ужесточение обстановки в стране, которое способно породить последствия куда серьезней. На мой взгляд, в Российской Федерации сейчас более-мене сбалансированы свобода и безопасность. И резкие рывки в любую сторону нежелательны», - подчеркнул Анатолий Вассерман, общаясь с НСН.
В России одобрили новые правила конфискации имущества
Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых.
Анатолий Вассерман: «Есть у американцев хорошая фраза: преступление не окупается. Есть даже Нобелевская по экономике, данная именно за то, что исследователь четко установил: пока преступление не окупается, преступлений становится гораздо меньше. Пока есть шанс укрыть имущества и после отсидки пользоваться плодами преступления, преступления будут плодиться», - заявил он НСН.
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», на первом месте расположилась Литва. Следом расположились Австрия и Франция. Россия оказалась на седьмой позиции рейтинга.
Анатолий Вассерман: «Извините, не верю. До недавнего времени у нас все спиртосодержащие жидкости бытового назначения считались в одной графе с алкоголем для питьевого назначения. Сейчас в статистике понемногу наводят порядок и когда разберутся со всеми подобными «фокусами», я думаю, мы спустимся на 12-15 место», - отметил Анатолий Вассерман в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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