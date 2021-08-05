Самолет с рейсом Екатеринбург-Москва подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет, следующий рейсом Екатеринбург-Москва, направил сигнал тревоги диспетчерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Отмечается, что после подачи сигнала лайнер начал снижение над территорией Удмуртии.

Согласно данным сервиса flightradar24.com, самолет пролетает над Татарстаном. В воздушном пространстве лайнер находится примерно час.



