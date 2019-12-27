Самарским гомосексуалам запретили сдавать кровь
Самарская областная станция переливания крови включила гомосексуалистов в список лиц, для которых действует «абсолютное ограничение» от сдачи крови в донорских целях.
В сообщении на сайте станции указано, что быть донорами нельзя тем, у кого есть инфекционные заболевания: СПИД, носительство ВИЧ-инфекции, а также лица, относящиеся к группе риска «гомосексуалисты, наркоманы, проститутки».
Заместитель директора станции по медицинской части Елена Кудинова заявила изданию «Другой город», что у клиники есть «база лиц», пожизненно отстраненных от донорства. В случае с данным запретом она сослалась на приказ федерального Минздрава и постановление Главного государственного санитарного врача РФ. Согласно этим документам, гомосексуалы находятся в основной группе, уязвимой к ВИЧ-инфекции.
Запрет удивил сопредседательница самарского ЛГБТ-движения «Аверс», которая призналась, что сдает кровь уже более 10 лет. По ее словам, сотрудники службы всегда деликатны и не интересуются подробностями личной жизни. Кровь сдают и другие участники движения, заявила активистка, расценив сообщение на сайте областной станции как дискриминационное.
Представители областной станции не объяснили, как выявляют гомосексуалов. Решение о допуске принимает врач-трансфузиолог.
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