Около 1,7 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году

Около 1,7 млн человек заразились в мире ВИЧ-инфекцией в 2018 году, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД

Порядка 770 тысяч больных умерли от связанных со СПИД недугов.

По данным на прошлый год, в мире насчитывалось, около 37,9 млн ВИЧ-инфицированных людей, передает ТАСС.

