В мире
По данным на прошлый год, в мире насчитывалось, около 37,9 млн ВИЧ-инфицированных людей, передает ТАСС.
Около 1,7 млн человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году
16 июля21:36
Около 1,7 млн человек заразились в мире ВИЧ-инфекцией в 2018 году, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД
Порядка 770 тысяч больных умерли от связанных со СПИД недугов.
По данным на прошлый год, в мире насчитывалось, около 37,9 млн ВИЧ-инфицированных людей, передает ТАСС.
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ФОТО: Сергей Венявский
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