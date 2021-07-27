Садовничий прокомментировал возможность допуска на занятия только привитых от COVID-19 студентов

Российский союз ректоров (РСР) не планирует призывать вузы страны ограничивать допуск на занятия студентов, не привившихся от коронавируса. Об этом сообщил журналистам глава РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Сейчас запрещать приходить на занятия тем, у кого нет вакцинации, мы не думаем», — цитирует Садовничего «Интерфакс».

В то же время глава РСР призвал все высшие учебные заведения «очень внимательно относиться к вакцинации и проводить ее».

Отвечая на вопрос об учебном процессе в МГУ, Садовничий подчеркнул, что пока не идет речи о введении ограничений.

«Конечно, будем учитывать, кто вакцинирован, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем допускать на занятия тех, кто не вакцинирован», — добавил он.

Ректор отметил, что МГУ готов начать занятия с 1 сентября в смешанном формате, и призвал студентов и сотрудников привиться от COVID-19, чтобы не допустить осложнения ситуации с заболеваемостью в вузе.

Ранее ряд российских вузов решили в новом учебном году ограничить допуск на занятия непривитых и не перенесших COVID-19 студентов. Так, в Высшей школе экономики заявили, что невакцинированные студенты смогут посещать занятия по предметами, по которым дистанционное обучение затруднено, только при наличии отрицательного ПЦР теста.

Кроме того, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина объявил о решении с 1 сентября пускать на свою территорию только привитых от коронавируса студентов, напоминает Газета.ру.

