С пляжей Севастополя вывезли 12 тонн загрязненного грунта за сутки

Свыше 12 тонн грунта, загрязненного мазутом, собрали и вывезли в воскресенье с пляжей Севастополя, заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что 26 января вывезли 12,4 тонны загрязненного грунта, а за все время работ – порядка 605 тонн грунта.

Спасатели и добровольцы в понедельник работают в районе Балаклавы. Для добровольцев провели инструктаж, им выдали средства индивидуальной защиты и инвентарь. На реабилитации в государственной ветклинике находятся девять птиц, уточнил губернатор.

Ранее режим чрезвычайной ситуации в Севастополе повысили до федерального уровня в связи с катастрофой двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря и разливом мазута. До этого в городе-герое действовал режим ЧС регионального характера, передает «Радиоточка НСН».

