С душой и сердцем. Путин отчитал чиновников, устраняющих последствия паводков

Президент РФ Владимир Путин подверг критике некоторых чиновников на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, глава государства потребовал от губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить, почему пострадавшим выдали только половину свидетельств на организацию капитального ремонта.

Президент призвал помнить, что должностные лица имеют дело с людьми, которые попали в беду и, возможно, потеряли все, что имели. «Если мы не будем работать с душой и сердцем, результата не будет положительного точно», - подчеркнул Путин.