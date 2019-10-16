С душой и сердцем. Путин отчитал чиновников, устраняющих последствия паводков
Президент РФ Владимир Путин подверг критике некоторых чиновников на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, глава государства потребовал от губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить, почему пострадавшим выдали только половину свидетельств на организацию капитального ремонта.
Президент призвал помнить, что должностные лица имеют дело с людьми, которые попали в беду и, возможно, потеряли все, что имели. «Если мы не будем работать с душой и сердцем, результата не будет положительного точно», - подчеркнул Путин.
Российский лидер также обратил внимание на отказ в 30 случаях обращений граждан. Он потребовал еще раз рассмотреть эти просьбы.
Президент также ждёт отчётов по расходованию средств из федерального бюджета, которые выделены на ликвидацию последствий стихии, передает ТАСС.
Владимир Путин подчеркнул, что лично проверит результат восстановительных работ.
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