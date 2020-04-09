С 20 марта в РФ вернулись более 164 тысяч россиян
Вывозными авиарейсами на родину с 20 марта вернулись более 164 тысяч российских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.
В частности, 7-8 апреля в РФ прилетели более 1,2 тыс. пассажиров.
Напомним, вывозные рейсы были временно приостановлены 4 апреля в целях исключения завоза новых случаев коронавирусной инфекции. Вновь вывоз россиян начался 7 апреля. Росавиация составила предварительный график вывоза россиян из-за рубежа до 13 апреля.
Всем вернувшимся предстоит две недели пробыть на карантине. За его нарушение предусмотрены штрафы.
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