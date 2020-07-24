Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Рейсы возобновляются для аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Полный список «открытых» стран будет утверждён и озвучен в ближайшее время.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН объяснил, как будет приниматься решение об открытии границ и уточнил, куда точно не пустят россиян.

