Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Премьер министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения.

В Совфеде рассказали, как будут открывать границы РФ

Рейсы возобновляются для аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Полный список «открытых» стран будет утверждён и озвучен в ближайшее время.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН объяснил, как будет приниматься решение об открытии границ и уточнил, куда точно не пустят россиян.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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