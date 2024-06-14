РЖД введут обязательные билеты для всех животных
Оформление билета для всех перевозимых в поездах животных станет обязательным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замгендиректора компании Иван Колесников.
По его словам, если раньше при выкупе всех мест в купе пассажир мог провозить собаку без билета, то теперь это сбудет невозможно.
«Теперь у каждого животного, который едет в поездах, будет билет», - указал Колесников, отметив, что в проездные документы будет введена инструкция для владельцев животного.
Он также добавил, что после случая с высадкой из поезда кота Твикса, РЖД продолжает совершенствовать свои сервисы в данном направлении.
Ранее Колесников заявил, что РЖД намерены запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru