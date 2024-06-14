РЖД введут обязательные билеты для всех животных

По его словам, если раньше при выкупе всех мест в купе пассажир мог провозить собаку без билета, то теперь это сбудет невозможно.

«Теперь у каждого животного, который едет в поездах, будет билет», - указал Колесников, отметив, что в проездные документы будет введена инструкция для владельцев животного.

Он также добавил, что после случая с высадкой из поезда кота Твикса, РЖД продолжает совершенствовать свои сервисы в данном направлении.

Ранее Колесников заявил, что РЖД намерены запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



