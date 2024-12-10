РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР

Уточняется, что поезд №402/401 по направлению Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно, отправляясь из Суйфэньхэ в 10:00, а из Гродеково в 17:43 по местному времени.

Поезд № 645/646 возобновит поездки по машруту Туманган – Хасан с 16 декабря. В дальнейшем он будет отправляться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Согласно расписанию, поезд будет уходить со станции Туманган в 12:00, а со станции Хасан в 15:30 по местному времени.

Ранее первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов сообщал, что уровень грузовых перевозок между Россией и Китаем по сравнению с 2023 годом увеличился на 8,5%, а к концу 2024 года возрастет до 10%., напоминает «Радиоточка НСН».

