РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР
РЖД намерены возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР после его временной приостановки в 2020 году, сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что поезд №402/401 по направлению Суйфэньхэ – Гродеково будет курсировать с 15 декабря ежедневно, отправляясь из Суйфэньхэ в 10:00, а из Гродеково в 17:43 по местному времени.
Поезд № 645/646 возобновит поездки по машруту Туманган – Хасан с 16 декабря. В дальнейшем он будет отправляться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Согласно расписанию, поезд будет уходить со станции Туманган в 12:00, а со станции Хасан в 15:30 по местному времени.
Ранее первый замгендиректора РЖД Сергей Павлов сообщал, что уровень грузовых перевозок между Россией и Китаем по сравнению с 2023 годом увеличился на 8,5%, а к концу 2024 года возрастет до 10%., напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru