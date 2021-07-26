РЖД получат субсидии за перевозку рыбы с Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил выделить субсидии на железнодорожные перевозки минтая с Дальнего Востока в центральные регионы страны, сообщила пресс-служба правительства.

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По мнению кабмина, это позволит увеличить объемы поставок минтая в центр страны. Кроме того, постановление поможет снизить стоимость транспортировки рыбы.

Субсидии пойдут на возмещение потерь, которые возникают при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая.

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