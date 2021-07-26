РЖД получат субсидии за перевозку рыбы с Дальнего Востока

По мнению кабмина, это позволит увеличить объемы поставок минтая в центр страны. Кроме того, постановление поможет снизить стоимость транспортировки рыбы.

Субсидии пойдут на возмещение потерь, которые возникают при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая.

