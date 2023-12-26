Самым популярными группами в караоке стали «Руки Вверх» и Лепс
Каждый третий россиянин заявил, что что пение приносит радость, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Звук».
По данным опроса, 43% россиян поет несколько раз в неделю, 27% делает это ежедневно. Половина респондентов сообщила, что чаще всего поют дома. Еще 28% опрошенных исполняет песни в автомобиле, 8% чаще поют в душе, при этом для трети респондентов место не имеет значения. Самыми необычными локациями для пения стали салоны красоты (28%) и офисные переговорные (22%).
Внимание окружающих важно для каждого шестого опрошенного (17%). Треть респондентов (36%) отметили, что просто наслаждаются процессом. Также отмечается, что 64% россиян время от времени ходят в караоке. Чаще всего исполняют песни групп «Руки Вверх», «Король и шут», «Ария» и композициям Григория Лепса.
Ранее аналитики FinExpertiza подсчитали, что в 2023 году россияне увеличили траты на отдых и хобби на 30%, сообщает «Радиоточка НСН».
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