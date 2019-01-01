В Ростуризме объяснили рост числа путешествий россиян

Девятое место по числу туристов, посещающих заграницу, заняла Россия в ежегодном рейтинге Mastercard Global Destination Cities Index: Origins. Об этом сообщается в пресс-релизе платёжной системы.

Отмечается, что за 2018 год за рубеж, включая страны СНГ, выехало более 40 миллионов россиян. Наиболее популярными направлениями для отдыха вне родных просторов у граждан России оказались Анталья, Паттайя и Пхукет.

Тренд на увеличение потока туристов, предпочитающих солнечные пляжи Таиланда курортам Краснодарского края, наблюдается в России уже несколько лет, заметил в эфире НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

«Действительно, за последние годы мы отмечаем рост как внутреннего туризма, так и международного выездного. Лидеры из года в год по международным направлениям повторяются. Наиболее популярные — Турция, зимой Таиланд. Если говорить о цифре 40 миллионов, это всё-таки и самостоятельные, индивидуальные путешественники, и организованные туристы. Сейчас в преддверие зимнего сезона эта тенденция повторяется», — сообщил Горин.