В Ростуризме объяснили рост числа путешествий россиян
Советник руководителя Ростуризма рассказал НСН о тренде последних лет в туротрасли.
Девятое место по числу туристов, посещающих заграницу, заняла Россия в ежегодном рейтинге Mastercard Global Destination Cities Index: Origins. Об этом сообщается в пресс-релизе платёжной системы.
Отмечается, что за 2018 год за рубеж, включая страны СНГ, выехало более 40 миллионов россиян. Наиболее популярными направлениями для отдыха вне родных просторов у граждан России оказались Анталья, Паттайя и Пхукет.
Тренд на увеличение потока туристов, предпочитающих солнечные пляжи Таиланда курортам Краснодарского края, наблюдается в России уже несколько лет, заметил в эфире НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.
«Действительно, за последние годы мы отмечаем рост как внутреннего туризма, так и международного выездного. Лидеры из года в год по международным направлениям повторяются. Наиболее популярные — Турция, зимой Таиланд. Если говорить о цифре 40 миллионов, это всё-таки и самостоятельные, индивидуальные путешественники, и организованные туристы. Сейчас в преддверие зимнего сезона эта тенденция повторяется», — сообщил Горин.
Увеличение числа путешественников во многом объясняется снижением запросов: чтобы выезжать за границу чаще, россияне выбирают более скромные туры, добавил Горин. Зато показатели продаж вернулись на уровень 2014 года, когда начался спад в туротрасли.
«Что касается роста потока, то можно говорить только об организованных туристах. В этом сегменте тренд идёт, несмотря на экономию и бюджетность путешествий, рост продолжается уже три года подряд. Фактически по количеству туристов мы вышли на цифру 2014 года, после которого было наибольшее падение продаж. Основной критерий, по которому выбирают туристы, это всё-таки стоимость путешествия, и здесь пользуются популярностью более бюджетные туры», — объяснил Горин.
Ранее советник руководителя Ростуризма рассказал в эфире НСН, что в этом году отправятся отдыхать за рубеж на 10 процентов больше россиян, по сравнению с предыдущим годом. При этом он отметил, что большая часть любителей путешествий по-прежнему предпочитает российские курорты для летнего отдыха.
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