В Госдуме рассказали о роли государства в росте числа детей-инвалидов

Количество детей-инвалидов в России растет. Как сообщил «Коммерсант», в 2016 году в стране насчитывалось 617 тысяч детей с инвалидностью, тогда как к 1 января 2019 года их насчитывалось уже 670 тысяч. При этом число совершеннолетних инвалидов в стране, напротив, снижается - за аналогичный период их стало меньше на 800 тысяч человек (11,3 млн человек).

Депутат Госдумы, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев заявил в эфире НСН, что такая статистика может быть следствием изменения критериев определения инвалидности.

«Это все связано с нормативным регулированием, которое утверждает Минтруд. Критерии по детям-инвалидам позволяют сейчас детям с генетическими заболеваниями получить инвалидность проще, чем это было в прошлые годы. Второй фактор: возможности современной медицины позволяют сохранять жизнь человеку в самых тяжелых ситуациях и быть активным в жизни, но при этом функции организма, которые имеют стойкое расстройство, ведут к инвалидности, и человек получает соответствующий статус. Снижение числа взрослых людей-инвалидов, скорее всего, тоже связано нормативным регулированием, являясь таким фактором, позволяющим регулировать количество людей с инвалидностью в России», - сказал он.