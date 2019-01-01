В Госдуме рассказали о роли государства в росте числа детей-инвалидов
Депутат Госдумы в эфире НСН предположил, с чем может быть связано увеличение числа детей-инвалидов в России.
Количество детей-инвалидов в России растет. Как сообщил «Коммерсант», в 2016 году в стране насчитывалось 617 тысяч детей с инвалидностью, тогда как к 1 января 2019 года их насчитывалось уже 670 тысяч. При этом число совершеннолетних инвалидов в стране, напротив, снижается - за аналогичный период их стало меньше на 800 тысяч человек (11,3 млн человек).
Депутат Госдумы, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев заявил в эфире НСН, что такая статистика может быть следствием изменения критериев определения инвалидности.
«Это все связано с нормативным регулированием, которое утверждает Минтруд. Критерии по детям-инвалидам позволяют сейчас детям с генетическими заболеваниями получить инвалидность проще, чем это было в прошлые годы. Второй фактор: возможности современной медицины позволяют сохранять жизнь человеку в самых тяжелых ситуациях и быть активным в жизни, но при этом функции организма, которые имеют стойкое расстройство, ведут к инвалидности, и человек получает соответствующий статус. Снижение числа взрослых людей-инвалидов, скорее всего, тоже связано нормативным регулированием, являясь таким фактором, позволяющим регулировать количество людей с инвалидностью в России», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что, возможно, фактор нормативного регулирования по некоторым диагнозам стоит пересмотреть.
«Нужно смотреть, насколько стойкие функции расстройства организма, которые требуют постоянных мер социальной защиты. Если эти меры требуются для какого-то заболевания, наверное, министерству (здравоохранения) надо пересматривать критерии и давать человеку инвалидность, например, третьей группы», - добавил депутат.
Отметим, что в мае премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об упрощении процедуры получения инвалидности.
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