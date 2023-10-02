«Аэрофлот» урегулировал отношения с лизингодателем по 17 самолетам

«Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила сумму урегулирования», - говорится в заявлении пресс-службы.

Лизингодатель прекратил свои требования по страховым полисам. «Аэрофлот» продолжает переговоры с другими лизингодателями иностранных воздушных судов, уточнили в компании.

В понедельник «Аэрофлот» объявил, что рейс SU2148 из Москвы в Анталью вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с системой кондиционирования, передает «Радиоточка НСН».

