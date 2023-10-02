«Аэрофлот» урегулировал отношения с лизингодателем по 17 самолетам
Авиакомпания «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений с ирландским лизингодателем SMBC Aviation Capital по 17 самолетам. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
«Право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила сумму урегулирования», - говорится в заявлении пресс-службы.
Лизингодатель прекратил свои требования по страховым полисам. «Аэрофлот» продолжает переговоры с другими лизингодателями иностранных воздушных судов, уточнили в компании.
В понедельник «Аэрофлот» объявил, что рейс SU2148 из Москвы в Анталью вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с системой кондиционирования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru