Росстат: Естественная убыль населения России в 2024 году выросла на 20,4%

Естественная убыль населения России по итогу 2024 год составила 596,2 тысячи человек, что на 20,4% больше относительно показателей 2023 года. Соответствующая информация представлена в докладе Росстата о естественном движении населения.

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Уточняется, что в течение года число умерших составило 1,8 миллиона человек против 1,2 миллиона родившихся.

При этом наиболее заметный спад рождаемости зафиксирован в Еврейской автономной области (-16%), Калмыкии (-12%), на Алтае (-10%), Белгородской области (-8%).

Ранее сообщалось, что численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составляла 146,204 миллиона человек. За 2023 год численность населения страны снизилась на 243,8 тысяч человек (-0,17%). Это меньше, чем в 2022 году, когда сокращение составило 532,6 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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