Росстат: Естественная убыль населения России в 2024 году выросла на 20,4%

Уточняется, что в течение года число умерших составило 1,8 миллиона человек против 1,2 миллиона родившихся.

При этом наиболее заметный спад рождаемости зафиксирован в Еврейской автономной области (-16%), Калмыкии (-12%), на Алтае (-10%), Белгородской области (-8%).

Ранее сообщалось, что численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составляла 146,204 миллиона человек. За 2023 год численность населения страны снизилась на 243,8 тысяч человек (-0,17%). Это меньше, чем в 2022 году, когда сокращение составило 532,6 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

