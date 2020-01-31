Россиянка узнала дочь в приехавшей к блогерам «проститутке»

Интернет-пользователи в считаные минуты вычислили личность «ночной бабочки» и связались с ее матерью.

«Мне стали писать и звонить различные люди, смотревшие трансляцию. Они рассказывали, что моя дочь проститутка и сейчас ее изобьют и изнасилуют пьяные мужчины в загородном доме», - рассказала 47-летняя женщина, которая немедленно обратилась в полицию.

В результате к блогерам приехали полицейские, при этом никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было. Сама «путана» рассказала, что согласилась поучаствовать в инсценировке на условиях анонимности, однако молодые люди ее обманули. При этом девушка категорически отрицает, что занимается проституцией, отмечает сайт KP.Ru.

