Россиянка узнала дочь в приехавшей к блогерам «проститутке»
С необычным случаем столкнулась подмосковные полицейские - стражам порядка пришлось вызволять 20-летнюю девушку, которую якобы удерживали в доме пьяные блогеры Стас и Валентин.
Нетрезвые парни запустили прямую трансляцию в интернете и в какой-то момент решили скрасить свой вечер, пригласив «жрицу любви». На вызов приехала 20-летняя девушка. Последней блогеры пообещали «полную конфиденциальность», однако на деле не стали выключать камеру – лицо девушки увидели все зрители стрима.
Интернет-пользователи в считаные минуты вычислили личность «ночной бабочки» и связались с ее матерью.
«Мне стали писать и звонить различные люди, смотревшие трансляцию. Они рассказывали, что моя дочь проститутка и сейчас ее изобьют и изнасилуют пьяные мужчины в загородном доме», - рассказала 47-летняя женщина, которая немедленно обратилась в полицию.
В результате к блогерам приехали полицейские, при этом никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было. Сама «путана» рассказала, что согласилась поучаствовать в инсценировке на условиях анонимности, однако молодые люди ее обманули. При этом девушка категорически отрицает, что занимается проституцией, отмечает сайт KP.Ru.
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