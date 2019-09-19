Малышева дала советы юной проститутке

Телеведущая Елена Малышева дала советы, как изменить жизнь, 22-летней девушке, работающей проституткой. В студию к ней на программу «Жить здорово» пришла анонимная героиня, желающая начать новую жизнь вне древнейшей профессии. Фрагмент сюжета выложен в YouTube.

По словам Малышевой, девушка призналась, что зарабатывает на жизнь, торгуя своим телом с 14 лет. У неё есть трудности в семье — на её содержании два младших брата и мать, страдающая алкоголизмом. Малышева и её другие героини передачи посоветовали девушке сменить город проживания и сдать родственников на попечение государства. Кроме того, они заверили девушку, что той необходимо найти себе другую работу.

«Совет вполне ясный — начать работать. Пусть поначалу это будет не так много [денег], но мы все начинали с чего-то. Совет уехать, мне кажется, очень хороший», — заметила Малышева.

Ранее Елена Малышева вступилась за Бари Алибасова в истории с отравлением жидкостью для промывки труб. В очередном выпуске в студию пришли медики, которые спасали жизнь продюсера после инцидента. Они подтвердили, что Бари на самом деле получил ожог пищевода, а также, что он был совершенно трезв при поступлении.

