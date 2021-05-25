Россияне рассказали о своих планах на лето

Больше половины опрошенных россиян, а именно 52%, планируют провести летний отдых дома. При этом, больше трети респондентов отправятся на дачу и лишь 9% заявили, что планируют поездку за границу. Об этом рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Он подчеркнул, что главной причиной такого выбора мест для летнего отдыха дома россияне назвали падение доходов и финансовые проблемы – об этом рассказали 40% респондентов. Примечательно, что россияне уже не отказываются от своих планов из-за коронавируса: только 2% изменили их по этой причине, при этом, в прошлом году таковых было 25%.

«Не до отпусков». Коллекторы объяснили рост числа невыездных россиян

А накануне стало известно, что только 15% опрошенных россиян готовы взять кредит на отпуск. Об этом говорят результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». При этом, как отметили аналитики, большинство из них заявили, что готовы взять в кредит на сумму до 50 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей могут взять на отпуск 11% жителей страны. Еще 9% участников исследования указали, что готовы занять у банков на реализацию свои отпускных планов до 200 тысяч рублей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВЦИОМОтпускОпросЛето
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