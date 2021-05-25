Россияне рассказали о своих планах на лето

Больше половины опрошенных россиян, а именно 52%, планируют провести летний отдых дома. При этом, больше трети респондентов отправятся на дачу и лишь 9% заявили, что планируют поездку за границу. Об этом рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Он подчеркнул, что главной причиной такого выбора мест для летнего отдыха дома россияне назвали падение доходов и финансовые проблемы – об этом рассказали 40% респондентов. Примечательно, что россияне уже не отказываются от своих планов из-за коронавируса: только 2% изменили их по этой причине, при этом, в прошлом году таковых было 25%.