Россияне рассказали, какие напитки выберут для празднования Нового года

Две трети участников опроса отметили, что выбирают красное вино, 23% опрошенных отдают предпочтение белому вину, а 18% - пиву. Среди крепких напитков наиболее часто на новогоднем столе можно встретить водку (35%), коньяк (31%) и виски (17%). Еще 7% признались, что не планируют покупать алкоголь, а 10% уточнили, что иногда забывают это сделать к празднику.

Как пояснила изданию шеф-сомелье Леся Соболева, начинать новогодний праздник лучше всего с игристого вина, а завершать более крепкими напитками.

Ранее сообщалось, что вина Абрау-Дюрсо и Ведерников вошли в топ-20 лучших вин путеводителя «Первый гид. Рестораны и российское вино». При этом стоимость наиболее доступного напитка, входящего в топ-20, составила 1500 рублей, а самого дорогого — 5200 рублей, передате «Радиоточка НСН».

