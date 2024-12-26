Россияне рассказали, какие напитки выберут для празднования Нового года
Шампанское стало самым популярным алкогольным напитком, который россияне выбирают в Новый год, сообщат «ФедералПресс» со ссылкой на опрос сервиса доставки «Купер» и исследовательской компании «ОнИн».
Две трети участников опроса отметили, что выбирают красное вино, 23% опрошенных отдают предпочтение белому вину, а 18% - пиву. Среди крепких напитков наиболее часто на новогоднем столе можно встретить водку (35%), коньяк (31%) и виски (17%). Еще 7% признались, что не планируют покупать алкоголь, а 10% уточнили, что иногда забывают это сделать к празднику.
Как пояснила изданию шеф-сомелье Леся Соболева, начинать новогодний праздник лучше всего с игристого вина, а завершать более крепкими напитками.
Ранее сообщалось, что вина Абрау-Дюрсо и Ведерников вошли в топ-20 лучших вин путеводителя «Первый гид. Рестораны и российское вино». При этом стоимость наиболее доступного напитка, входящего в топ-20, составила 1500 рублей, а самого дорогого — 5200 рублей, передате «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru