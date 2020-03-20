Россияне пожаловались на сбой в работе YouTube

Пользователи YouTube из России жалуются на неполадки в работе видеохостинга. Об этом говорят данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что неполадки наблюдаются в основном в центральной части России, а также частично в США и Европе. Большинство пользователей (86%) жалуются на работу сайта, пишет АГН Москва.