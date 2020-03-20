Россияне пожаловались на сбой в работе YouTube
Пользователи YouTube из России жалуются на неполадки в работе видеохостинга. Об этом говорят данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что неполадки наблюдаются в основном в центральной части России, а также частично в США и Европе. Большинство пользователей (86%) жалуются на работу сайта, пишет АГН Москва.
В начале февраля жители России сообщали о проблемах в работе сервисов «Яндекс». Большинство жалоб поступало из Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Пользователи жаловались на сложности в работе «Почты», «Музыки», «Такси», «Карт».
В прошлый раз россияне пожаловались на сбой 27 января. Тогда также возникали проблемы с работой почты, поисковика и «Яндекс.Деньгами». В этот же день возникли серьёзные проблемы в работе почтового сервиса Mail.ru по всей России.
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