Без связи и интернета: У МТС произошёл масштабный сбой
Пользователи МТС пожаловались на кратковременный, но масштабный сбой в работе оператора. По данным сервиса downdetector.ru, сообщение от них начали поступать в районе 12:50 по московскому времени. Портал отмечает, что большинство пользователей жаловались на неработающую связь и проблемы с мобильным интернетом. К слову, с последней столкнулись и в редакции НСН.
Большинство жалоб поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Ярославля, отмечает ФедералПресс. В МТС, в свою очередь, подчеркнули, что «сложности с подключением были у части абонентов в течение менее чем одной минуты». Сейчас сеть работает в обычном режиме.
Ранее НСН писала, что Жители России сообщают о проблемах в работе сервисов «Яндекс». Об этом сообщает портал Downdetector, подчёркивая, что проблемы начались 5 февраля, после 16:00. Сбой заметили жители сразу нескольких городов России. Большинство жалоб поступало из Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Пользователи жаловались на сложности в работе «Почты», «Музыки», «Такси», «Карт».
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