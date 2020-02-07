Без связи и интернета: У МТС произошёл масштабный сбой

Пользователи МТС пожаловались на кратковременный, но масштабный сбой в работе оператора. По данным сервиса downdetector.ru, сообщение от них начали поступать в районе 12:50 по московскому времени. Портал отмечает, что большинство пользователей жаловались на неработающую связь и проблемы с мобильным интернетом. К слову, с последней столкнулись и в редакции НСН.

Большинство жалоб поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Ярославля, отмечает ФедералПресс. В МТС, в свою очередь, подчеркнули, что «сложности с подключением были у части абонентов в течение менее чем одной минуты». Сейчас сеть работает в обычном режиме.