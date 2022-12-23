Россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia

Россияне столкнулись с закрытием счетов в грузинском банке Bank of Georgia. Об этом сообщил Paper Kartuli.

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Отмечается, что карты еще работают, однако на вывод средств с них банк дает пять дней. По данным издания, в банке объяснили решение о закрытии счетов собственной «внутренней политикой».

При этом официальный представитель Bank of Georgia (BOG) в беседе с газетой «Коммерсант» подтвердил информацию о закрытии части счетов, но подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства».

Ранее Bloomberg ранее писал, что национальные валюты Грузии, Армении и Таджикистана стали одними из лидеров роста из-за притока россиян в эти страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГрузияБанк
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