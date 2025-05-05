Россияне назвали охранника и бухгалтера самыми скучными профессиями

3% россиян признались, что офисная работа – это скучно, а 2% не хотели бы работать библиотекарями и дворниками именно из-за скуки.

При этом россияне не хотят, чтобы их дети в будущем становились блогерами, автомеханиками, воспитателем и актерами, следует из исследования Группы Ренессанс Страхование и hh.ru.

Так, против ребенка-блогера выступили 28% россиян, 17% не готовы видеть сына автомехаником, а 16% не хотят, чтобы дочери становились нянями. На четвертом месте в антирейтинге – актер (15%), агент по недвижимости набрал 13% голосов. Чаще всего родители хотят, чтобы их дети работали сфере ИТ (31%), медицинских (21%) или инженерных (15%) услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

