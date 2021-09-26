Россияне назвали Москву лучшим городом для карьеры. Таковы данные опроса портала по поиску работы Superjob.ru. За российскую столицу проголосовало более 70 процентов граждан нашей страны. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Казань.

В топ-5 также вошли Тюмень и Екатеринбург. В списке худших городов для достижения успехов в трудовой деятельности: Астрахань, Тольятти, Саратов, Омск и Волгоград. Ранее стало известно, что остаться в России при возможности выбрать любую страну для жизни хотел бы 41% россиян. В аналогичных опросах в 2010 и 2016 году этот вариант выбрали 23% и 40% респондентов.

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