Россияне назвали Москву лучшим городом для карьеры

Россияне назвали Москву лучшим городом для карьеры. Таковы данные опроса портала по поиску работы Superjob.ru. За российскую столицу проголосовало более 70 процентов граждан нашей страны. Второе и третье места заняли Санкт-Петербург и Казань.

В топ-5 также вошли Тюмень и Екатеринбург. В списке худших городов для достижения успехов в трудовой деятельности: Астрахань, Тольятти, Саратов, Омск и Волгоград. Ранее стало известно, что остаться в России при возможности выбрать любую страну для жизни хотел бы 41% россиян. В аналогичных опросах в 2010 и 2016 году этот вариант выбрали 23% и 40% респондентов.

Ранее психолог рассказал, какие трудности бывают на работе у начальников и их подчиненных.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НСН-МоскваМосква-сити
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры