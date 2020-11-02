Россияне назвали главное событие для страны в XX веке
Подавляющее большинство россиян, а именно 83%, считают победу в Великой Отечественной войне главным событием для нашей страны в двадцатом веке. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Сообщается, что больше всего с этим утверждением согласны респонденты в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 и старше. Меньше всего – те, кому от 18 до 24 лет, а также опрошенные из возрастной категории – от 25 до 34 лет. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 73% его участников настаивают на том, что тема Великой Победы необходима в использовании для патриотического воспитания молодёжи.
А ранее стало известно, что абсолютное большинство россиян (92%) назвали самой важной национальной идеей сохранение населения, здоровье и благополучие семей. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Две другие ценности, которые назвали российские граждане - достойный эффективный труд (87%) и комфортная и безопасная среда для жизни (86%). Самореализацию и развитие талантов назвали 81% российских граждан, гораздо меньше – по 60% опрошенных – считают важным цифровую трансформацию и успешное предпринимательство, отмечает РИА ФАН.
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