Россияне назвали главное событие для страны в XX веке

Подавляющее большинство россиян, а именно 83%, считают победу в Великой Отечественной войне главным событием для нашей страны в двадцатом веке. Об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Сообщается, что больше всего с этим утверждением согласны респонденты в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 и старше. Меньше всего – те, кому от 18 до 24 лет, а также опрошенные из возрастной категории – от 25 до 34 лет. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 73% его участников настаивают на том, что тема Великой Победы необходима в использовании для патриотического воспитания молодёжи.