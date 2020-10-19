Большинство россиян считают, что кризис еще впереди

Более половины россиян - 60% - полагают, что экономический кризис только предстоит пережить. Таковы результаты пороса ВЦИОМ. 15% уверены, что худший период страна переживает в настоящее время, 16% думают, что кризис уже пережили.

Кроме того, опрос показал, что большая часть россиян - 60% - оценивает материальное положение своих семей как среднее. Недовольна своим положением почти четверть респондентов (24%). Хорошим его назвали 15% участников опроса. Еще 1% затруднились с ответом.