Россияне направляют в турфирмы шквал заявок на поездки в Европу

По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран.



По словам прогнозам директора визового агентства «Калинка Сервис» Игоря Асташкевича, спрос 2024 года прогнозируется не ниже 2023-го.



Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил о «буме» внутреннего туризма в России.





