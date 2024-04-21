Россияне направляют в турфирмы шквал заявок на поездки в Европу
21 апреля 202413:02
Российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран.
По словам прогнозам директора визового агентства «Калинка Сервис» Игоря Асташкевича, спрос 2024 года прогнозируется не ниже 2023-го.
Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил о «буме» внутреннего туризма в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru