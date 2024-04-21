Россияне направляют в турфирмы шквал заявок на поездки в Европу

Российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, пишет РБК со ссылкой на источники.

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По данным туристических компаний, перед началом летнего сезона фиксируется повышение спроса на так называемые комбинированные туры, которые предусматривают поездку в несколько стран.

По словам прогнозам директора визового агентства «Калинка Сервис» Игоря Асташкевича, спрос 2024 года прогнозируется не ниже 2023-го.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил о «буме» внутреннего туризма в России.



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ФОТО: РИА Новости
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