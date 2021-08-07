Россияне начали отказываться от пластиковых пакетов
Спрос на пластиковые пакеты в России снизился, сообщают аналитики IT-компании «Такском». Они пришли к таким выводам после того, как проанализировали свыше 30 млрд кассовых чеков. В ходе исследования выяснилось, что продажи пакетов стабильно сокращаются уже долгое время. Причем единственный всплеск продаж зафиксировали в декабре, передаёт RT. Как пояснили эксперты, на Новый год россияне закупаются в больших объёмах, не ограничиваясь одной-двумя сумками с продуктами за раз, как в обычные дни.
Продажи одноразовых пакетов в июле этого года снизились почти на 20% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Специалисты также добавили, что россияне переходят на хозяйственные сумки, авоськи или так называемые сумки-шоперы.
Ранее стало известно, что существующие у пластика преимущества не позволят людям отказаться от этого материала, сообщает РИА Новости со ссылкой на проректора Сколтеха Кита Стивенсона. По его словам, отказ от пластика «был бы возвратом в каменный век». Эксперт отметил, что пока альтернативы дороже, чем пластик. «Кроме того, когда мы говорим о замене пластика деревом или биоматериалами, мы все равно вынуждены будем выбрасывать дополнительные СО2 в атмосферу», - сказал Стивенсон.
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