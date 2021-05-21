Профессор: человечество не сможет отказаться от пластика
Существующие у пластика преимущества не позволят людям отказаться от этого материала, сообщает РИА Новости со ссылкой на проректора Сколтеха Кита Стивенсона.
По его словам, отказ от пластика «был бы возвратом в каменный век». Эксперт отметил, что пока альтернативы дороже, чем пластик. «Кроме того, когда мы говорим о замене пластика деревом или биоматериалами, мы все равно вынуждены будем выбрасывать дополнительные СО2 в атмосферу», - сказал Стивенсон.
Он напомнил, что пластик практически не разлагается, и в зависимости от вида останется с человечеством на тысячи лет.
Ранее группа ученых из университета Делавэра (США) нашли способ как переработать пластик обратно в топливо, сообщает телеканал «МИР 24». Способ основан на гидрокрекинге и не требует большого количества энергии - все процессы происходят при температуре кухонной духовки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Профессор: человечество не сможет отказаться от пластика
- В России создан ресурс для борьбы с мошенниками
- Назван способ похудеть к лету
- Бум финансовых пирамид отмечен в России
- Палестина: около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова
- Памфилова: В начале июня будет определен список регионов для дистанционного электронного голосования
- Ирландия подозревает российских хакеров в атаке на службу здравоохранения
- Продюсируемая Киркоровым исполнительница вышла в финал «Евровидения»
- Попова заявила об отсутствии опасных разновидностей коронавируса в России
- ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru