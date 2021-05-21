Профессор: человечество не сможет отказаться от пластика

По его словам, отказ от пластика «был бы возвратом в каменный век». Эксперт отметил, что пока альтернативы дороже, чем пластик. «Кроме того, когда мы говорим о замене пластика деревом или биоматериалами, мы все равно вынуждены будем выбрасывать дополнительные СО2 в атмосферу», - сказал Стивенсон.

Он напомнил, что пластик практически не разлагается, и в зависимости от вида останется с человечеством на тысячи лет.

Ранее группа ученых из университета Делавэра (США) нашли способ как переработать пластик обратно в топливо, сообщает телеканал «МИР 24». Способ основан на гидрокрекинге и не требует большого количества энергии - все процессы происходят при температуре кухонной духовки.

