Россияне будут работать шесть дней подряд
15 февраля 202102:26
В России началась шестидневная рабочая неделя, сообщает РИА Новости.
После этого последуют трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля. При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней - с 24 по 26 февраля.
Парковка в Москве 22 февраля, а также в День защитника Отечества – 23 февраля – будет бесплатной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru