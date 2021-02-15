Россияне будут работать шесть дней подряд

В России началась шестидневная рабочая неделя, сообщает РИА Новости.

После этого последуют трехдневные выходные - с 21 по 23 февраля. При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трех дней - с 24 по 26 февраля.

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Парковка в Москве 22 февраля, а также в День защитника Отечества – 23 февраля – будет бесплатной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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