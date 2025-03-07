Россиянам в 2024 году выдали на 25% больше шенгенских виз

В 2024 году россиянам оформили на 25% больше шенгенских виз, чем в 2023 году, сообщает АТОР со ссылкой на данные, которые были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза.

Согласно исследованию, в прошлом году россиянам было выдано 565 069 шенгенских виз. Это 5,7% от всех виз, выданных странами Шенгенской зоны в прошлом году.