Россиянам в 2024 году выдали на 25% больше шенгенских виз

В 2024 году россиянам оформили на 25% больше шенгенских виз, чем в 2023 году, сообщает АТОР со ссылкой на данные, которые были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза.

Согласно исследованию, в прошлом году россиянам было выдано 565 069 шенгенских виз. Это 5,7% от всех виз, выданных странами Шенгенской зоны в прошлом году.

За «золотыми визами» в России обратились граждане США, Китая, Ирана

Отмечается, что 90% шенгенских виз, оформленных россиянам, выданы с целью туризма.

Сейчас оформить шенген в Москве можно практически также быстро, как во времена до ковида. Но так будет не долго: в апреле желающих традиционно станет больше, а значит, сроки выхода визы увеличатся, сообщили в АТОР. При этом в списке самых популярных для получения шенгена стран по-прежнему Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция.

Процент отказа в выдаче визы, если человек подается через турагентство - менее 1%, тогда как если он делает это сам с фальшивыми документами или через недобросовестного посредника, то эта цифра увеличивается до 20%, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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