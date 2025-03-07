Россиянам в 2024 году выдали на 25% больше шенгенских виз
В 2024 году россиянам оформили на 25% больше шенгенских виз, чем в 2023 году, сообщает АТОР со ссылкой на данные, которые были приведены на заседании совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза.
Согласно исследованию, в прошлом году россиянам было выдано 565 069 шенгенских виз. Это 5,7% от всех виз, выданных странами Шенгенской зоны в прошлом году.
Отмечается, что 90% шенгенских виз, оформленных россиянам, выданы с целью туризма.
Сейчас оформить шенген в Москве можно практически также быстро, как во времена до ковида. Но так будет не долго: в апреле желающих традиционно станет больше, а значит, сроки выхода визы увеличатся, сообщили в АТОР. При этом в списке самых популярных для получения шенгена стран по-прежнему Франция, Италия, Испания, Венгрия и Греция.
Процент отказа в выдаче визы, если человек подается через турагентство - менее 1%, тогда как если он делает это сам с фальшивыми документами или через недобросовестного посредника, то эта цифра увеличивается до 20%, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам в 2024 году выдали на 25% больше шенгенских виз
- Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев и медиаменеджер Бебутов запустили медиа о кино
- В Балаково все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ
- Хинштейна наградили Почетным знаком директора Росгвардии
- Любимова: Скульптура «Большая глина» в Москве временная
- В Туапсинском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,9
- СМИ: Калюжный попросил отправить его служить в оркестровые войска
- Путин назначил Толченова послом РФ в Кирибати по совместительству
- В Бразилии автобус упал в овраг, пострадали 25 человек
- Польский волейбольный клуб снялся с турнира в Дубае из-за россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru