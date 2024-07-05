Россиянам рассказали, как отучить кошку от порчи мебели
Специальный спрей поможет отучить кошку от порчи мебели, рассказала руководитель Московского городского клуба любителей кошек, эксперт международной категории, фелинолог Людмила Макарова.
«Они имеют обычный для нас запах, но котам он кажется резким и отталкивающим. Это позволяет отпугнуть кошку от вашего любимого дивана или новых обоев», - пояснила она в беседе с NEWS.ru.
Как добавила эксперт, взрослых кошек сложно приучить к новым привычкам. Потому лучше всего приобретать котенка, который уже приучен не наносить ущерба мебели.
В России более чем в 1,5 раза больше кошатников, чем собачников. К такому мнению пришли аналитики сервиса «Яндекс 360» по итогам своего опроса. Так, 23% респондентов заявили, что у них есть кошка, а 14% отметили, что завели себе собаку, напоминает «Радиоточка НСН».
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