Россиянам рассказали, как отучить кошку от порчи мебели

«Они имеют обычный для нас запах, но котам он кажется резким и отталкивающим. Это позволяет отпугнуть кошку от вашего любимого дивана или новых обоев», - пояснила она в беседе с NEWS.ru.

Как добавила эксперт, взрослых кошек сложно приучить к новым привычкам. Потому лучше всего приобретать котенка, который уже приучен не наносить ущерба мебели.

В России более чем в 1,5 раза больше кошатников, чем собачников. К такому мнению пришли аналитики сервиса «Яндекс 360» по итогам своего опроса. Так, 23% респондентов заявили, что у них есть кошка, а 14% отметили, что завели себе собаку, напоминает «Радиоточка НСН».

