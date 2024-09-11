Россиянам назвали три причины взрыва автомобильного аккумулятора
Автомобильный аккумулятор может взорваться из-за неисправного генератора, который выдает повышенный ток, заводского брака и замерзания, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он пояснил, что основная причина взрыва аккумулятора машины – это перегрузки, из-за которых генератор выдает повышенный ток. Также к таким последствиям может привести заводская трещина. Еще одной причиной может стать глубокая высадка аккумулятора в зимний период, так как электролит промерзает и распирает корпус.
Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на новые автомобили. Так, количество проданных машин с 1 по 7 сентября достигло рекордного показателя за пять месяцев — 38115 автомобилей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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