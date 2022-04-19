Россиянам назвали среднюю стоимость «пасхальной корзины» в 2022 году
В 2022 году средняя стоимость готового пасхального кулича составляет 320 рублей, десятка яиц - 90 рублей, набора для окрашивания яиц - 82 рубля. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на российский онлайн-сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет».
По данным источника, россияне стали чаще покупать продукты для приготовления кулича и творожной пасхи. Так, стоимость ингредиентов для ее приготовления в среднем составляет 350 рублей. При этом общая стоимость «пасхального набора» может достигать более 950 рублей.
В «СберМаркете» рассказали, что в середине апреля россияне стали чаще покупать онлайн продукты для пасхального стола. Так, в период с 11 по 17 апреля в девять раз вырос спрос на набор для окрашивания яиц. В то же время продажи готового пасхального кулича увеличились в пять раз, а форм для выпечки кулича - в четыре.
В 2022 году Пасха будет праздноваться 24 апреля.
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