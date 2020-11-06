Россиянам на пособия на детей перечислили более 200 млрд рублей
На выплату пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет было направлено 202 миллиарда рублей. Такие цифры озвучила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Она добавила, что в настоящий момент пособие назначено более чем на 4,2 миллиона детей.
Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента России с 1 января текущего года. Выплаты назначаются семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка – это примерно пять с половиной тысяч рублей ежемесячно в зависимости от региона.
К слову, в конце октября Владимир Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос об увеличении размера оплаты больничного родителям детей до 7 лет. На сайте Кремля отмечается, что глава государства дал поручение изучить возможное увеличение оплаты родителям пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка. Сообщается, что увеличенные выплаты не будут зависеть от страхового стажа, отмечает Свободная пресса.
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