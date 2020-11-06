Россиянам на пособия на детей перечислили более 200 млрд рублей

На выплату пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет было направлено 202 миллиарда рублей. Такие цифры озвучила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Она добавила, что в настоящий момент пособие назначено более чем на 4,2 миллиона детей.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента России с 1 января текущего года. Выплаты назначаются семьям, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В 2020 году размер выплаты составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка – это примерно пять с половиной тысяч рублей ежемесячно в зависимости от региона.