Россиян заверили, что цены на сливочное масло скоро скорректируют
Цены на сливочное масло в РФ скорректируют в ближайшее время, сообщил управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк. Его слова приводит RT.
Он отметил, что на стоимость продукта повлияет в том числе и масло, закупаемое в дружественных странах, и насыщение внутреннего российского рынка.
По его словам, оптовые цены уже снижаются. Так, на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков и производителей в среднем снижались на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей.
Среди причин повышения стоимости масла Березнюк назвал увеличение затрат как на закупку сырого молока и молочных жиров, а также повышение цен на упаковку и логистику.
Ранее стало известно, что медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru