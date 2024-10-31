Россиян заверили, что цены на сливочное масло скоро скорректируют

По его словам, оптовые цены уже снижаются. Так, на прошлой неделе закупочные цены от поставщиков и производителей в среднем снижались на 2,4% по сравнению с предыдущей неделей.

Среди причин повышения стоимости масла Березнюк назвал увеличение затрат как на закупку сырого молока и молочных жиров, а также повышение цен на упаковку и логистику.

Ранее стало известно, что медианная цена кофе в РФ составила 457 рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







