Россиян предупредили об опасности курения после вакцинации

В течение первых трех дней после вакцинации курение может вызвать образование тромбов и усугубить побочные эффекты после прививки, сообщила «Известиям» врач-терапевт Людмила Лапа.

Курение сокращает жизнь на 11-12 лет

По ее словам, при курении происходят спазмы сосудов и сгущается кровь, что может привести к тромбообразованию. «Курить совершенно точно не нужно», — подчеркнула Людмила Лапа. Она отметила, что похожие процессы вызывает употребление алкоголя и заражение коронавирусом.

Врач посоветовала курильщикам принимать антикоагулянты, чтобы предотвратить опасные последствия вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КурениеКоронавирусВрачи
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