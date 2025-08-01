Россиян предупредили о штрафах за громкую музыку в автомобиле

Он пояснил, что максимальный уровень шума для автомобилей, предусмотренный соглашением Таможенного союза, составляет96 дБ. При превышении этого порога водитель подпадает под действие статьи КоАП РФ об эксплуатация транспорта с превышением нормативов уровня шума.

Эксперт добавил, что если нарушение было зафиксировано в вечернее время, то тогда автовладельца привлекут к ответственности в соответствии с законом «О тишине». В каждом регионе наказание определяется местными властями.

Ранее в России ужесточили наказание за невыполнение требования автоинспектора об остановке транспортного средства, водителей будут штрафовать минимум на семь тысяч рублей, сообщает RT.

