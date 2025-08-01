Россиян предупредили о штрафах за громкую музыку в автомобиле
Водители, которые слишком громко включают музыку в своих автомобилях, могут быть оштрафованы на 500 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Он пояснил, что максимальный уровень шума для автомобилей, предусмотренный соглашением Таможенного союза, составляет96 дБ. При превышении этого порога водитель подпадает под действие статьи КоАП РФ об эксплуатация транспорта с превышением нормативов уровня шума.
Эксперт добавил, что если нарушение было зафиксировано в вечернее время, то тогда автовладельца привлекут к ответственности в соответствии с законом «О тишине». В каждом регионе наказание определяется местными властями.
Ранее в России ужесточили наказание за невыполнение требования автоинспектора об остановке транспортного средства, водителей будут штрафовать минимум на семь тысяч рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru