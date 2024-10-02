Россиян предупредили о подорожании кофе
2 октября 202417:49
В России резко подорожает кофе сразу на 40% до конца года, передает РИА Новости со ссылкой на менеджера по коммуникациям компании «Милфудс» Павла Майорова.
По прогнозам экспертов, быстрее всего будут расти цены на смеси с содержанием сорта робуста.
Отмечается, что к росту цен привел неурожай в Бразилии и Вьетнаме. Жара и засуха нанесли большой ущерб кофейным плантациям.
Ранее китайские ученые доказали положительный эффект кофе на мышечную массу, напоминает ОТР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль
- Тарасова возмутилась из-за отклонения апелляции Валиевой
- Сергея Жукова обвинили в незаконном использовании песен в фильме «Руки Вверх!»
- Теннисист Рублев рассказал, что смог избежать ампутации
- Россиян предупредили о подорожании кофе
- При обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб человек и 13 пострадали
- Суд арестовал владельца взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС
- Инстасамка опровергла внесение ее имени в список запретных артистов
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран
- Захарова назвала Борреля «змеей подколодной»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru