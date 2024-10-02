Россиян предупредили о подорожании кофе

В России резко подорожает кофе сразу на 40% до конца года, передает РИА Новости со ссылкой на менеджера по коммуникациям компании «Милфудс» Павла Майорова.

«Дальше – откат»: Россиян предупредили о высоких ценах на кофе в ближайшие два года

По прогнозам экспертов, быстрее всего будут расти цены на смеси с содержанием сорта робуста.

Отмечается, что к росту цен привел неурожай в Бразилии и Вьетнаме. Жара и засуха нанесли большой ущерб кофейным плантациям.

Ранее китайские ученые доказали положительный эффект кофе на мышечную массу, напоминает ОТР.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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