Россиян предупредили о мошенничестве с помощью подделки банковских сайтов

Банковские клиенты, непреднамеренно переходящие на поддельные сайты финансовых организаций при попытке войти в личный кабинет, рискуют открыть мошенникам доступ к нему. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

По ее словам, после этого злоумышленники с помощью СБП могут оплатить свои покупки и услуги или перевести крупные суммы на счета дропперов,

Лазарева рассказала, что, когда некоторые пользователи входят в личный кабинет банка не через приложение, а через первый сайт, появившийся в поисковой системе, после ввода логина и пароля на фишинговом сайте, им приходит смс о подключении к личному кабинету неизвестного нового устройства IPhone. По словам представителя ОНФ, средняя сумма похищенных средств у одного пострадавшего может составлять от 150 до 500 тысяч рублей.