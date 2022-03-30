Россиян предупредили о мошенничестве с помощью подделки банковских сайтов
Банковские клиенты, непреднамеренно переходящие на поддельные сайты финансовых организаций при попытке войти в личный кабинет, рискуют открыть мошенникам доступ к нему. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.
По ее словам, после этого злоумышленники с помощью СБП могут оплатить свои покупки и услуги или перевести крупные суммы на счета дропперов,
Лазарева рассказала, что, когда некоторые пользователи входят в личный кабинет банка не через приложение, а через первый сайт, появившийся в поисковой системе, после ввода логина и пароля на фишинговом сайте, им приходит смс о подключении к личному кабинету неизвестного нового устройства IPhone. По словам представителя ОНФ, средняя сумма похищенных средств у одного пострадавшего может составлять от 150 до 500 тысяч рублей.
Она отметила, что для решения этой проблемы необходим целый комплекс мер: от принуждения иностранных поисковых систем к более тщательной модерации поисковой выдачи и маркировки официальных сайтов до расширений полномочий правоохранительных органов и допуска уполномоченных сотрудников к информации, которая составляет банковскую тайну.
При этом Лазарева также призвала пользователей соблюдать «цифровую гигиену» и элементарные правила банковской безопасности.
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