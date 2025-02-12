Россиян предупредили о дефиците коктейлей и импортного пива

В 2025 году в российских магазинах возникнет дефицит слабоалкогольных коктейлей и импортного пива, заявил глава Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

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По его словам, цены на импортное пиво на полках российских магазинов будут расти. Шапкин также предупредил, что многие магазины не смогут позволить себе держать на полках чешское и немецкое пиво, отмечает «Газета.Ru».

Шапкин также отметил, что объем производства слабоалкогольных напитков в России в январе 2025 года сократился 76,9 раза по сравнению с показателями января 2024 года.

Ранее СМИ сообщали, что российские пивовары продолжают запускать новые напитки на замену ушедшим с российского рынка западным продуктам, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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