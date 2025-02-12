Россиян предупредили о дефиците коктейлей и импортного пива
В 2025 году в российских магазинах возникнет дефицит слабоалкогольных коктейлей и импортного пива, заявил глава Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
По его словам, цены на импортное пиво на полках российских магазинов будут расти. Шапкин также предупредил, что многие магазины не смогут позволить себе держать на полках чешское и немецкое пиво, отмечает «Газета.Ru».
Шапкин также отметил, что объем производства слабоалкогольных напитков в России в январе 2025 года сократился 76,9 раза по сравнению с показателями января 2024 года.
Ранее СМИ сообщали, что российские пивовары продолжают запускать новые напитки на замену ушедшим с российского рынка западным продуктам, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru