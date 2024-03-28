Аналитик: некоторым россиянам с 1 апреля увеличат пенсии на 7,5%

По его словам, это произойдет с 1 апреля этого года. Общее число получателей социальных пенсий — около 3,4 миллиона человек, а размер пенсии фиксирован. Страховую пенсию получают около 38 миллионов человек, которым пенсию повысили еще в январе — на 7,5%.

Также с апреля повысят пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий.

Размер соцпенсии по старости с учетом индексации составит 7689,83 рубля, размер выплаты по инвалидности будет зависеть от категории получателя, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, передает «Радиоточка НСН».

