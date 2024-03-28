Аналитик: некоторым россиянам с 1 апреля увеличат пенсии на 7,5%
В России социальные пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, чьи родители неизвестны, будут проиндексированы на 7,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока.
По его словам, это произойдет с 1 апреля этого года. Общее число получателей социальных пенсий — около 3,4 миллиона человек, а размер пенсии фиксирован. Страховую пенсию получают около 38 миллионов человек, которым пенсию повысили еще в январе — на 7,5%.
Также с апреля повысят пенсии военных по призыву и добровольцев, которые приобрели инвалидность на службе, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий.
Размер соцпенсии по старости с учетом индексации составит 7689,83 рубля, размер выплаты по инвалидности будет зависеть от категории получателя, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, передает «Радиоточка НСН».
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