Маск потерял $29 млрд за сутки после падения цены акций Tesla

Бизнесмен Илон Маск потерял $29 млрд за сутки из-за падения акций его компании Tesla.

По данным Bloomberg Billionaires Index, на торгах в понедельник акции Tesla подешевели на 15,43%, до $222,15. С начала года ценные бумаги компании стали дешевле вдвое, прошлый год акции завершили на отметке $403,84.

Ранее аналитик UBS снизил целевую цену на акции Tesla с $259 до $225 за бумагу.

Между тем Илон Маск заявил о кибератаке на свою социальную сеть X, по его словам, злоумышленники действовали с украинских IP-адресов. При этом ответственность за атаку взяли пропалестинские хакеры Dark Storm Team, пишет «Свободная пресса».

