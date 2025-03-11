Маск потерял $29 млрд за сутки после падения цены акций Tesla
Бизнесмен Илон Маск потерял $29 млрд за сутки из-за падения акций его компании Tesla.
По данным Bloomberg Billionaires Index, на торгах в понедельник акции Tesla подешевели на 15,43%, до $222,15. С начала года ценные бумаги компании стали дешевле вдвое, прошлый год акции завершили на отметке $403,84.
Ранее аналитик UBS снизил целевую цену на акции Tesla с $259 до $225 за бумагу.
Между тем Илон Маск заявил о кибератаке на свою социальную сеть X, по его словам, злоумышленники действовали с украинских IP-адресов. При этом ответственность за атаку взяли пропалестинские хакеры Dark Storm Team, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил создать цифровой архив историй участников СВО
- В Капотне ликвидировали дрон ВСУ неразорвавшимся снарядом
- ВС России освободили промзону Суджи после операции с заходом в тыл ВСУ
- Глава Генштаба Герасимов проверил выполнение боевых задач в Курской области
- Маск потерял $29 млрд за сутки после падения цены акций Tesla
- Песков: Telegram стал главным источником получения информации в России
- Путин поручил включить в образовательные программы модуль о защитниках Отечества
- Захарова: Находящегося в Москве Генсекретаря ОБСЕ везут на место падения БПЛА ВСУ
- При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали трое детей
- Инженеры обогнали программистов по темпам роста зарплат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru